Außenpolitik Scharfe Töne von Chinas Top-Außenpolitiker in Telefonat mit Blinken

Entschieden wies Yang Jiechi auch Kritik an Menschenrechtsverstößen in China zurück. Die US-Seite sollte „die ernsten Menschenrechtsverletzungen auf ihrem Territorium“ beheben, anstatt sich absichtlich in innere Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Er bezog sich offenbar auf Kritik am Umgang mit der Minderheit der Uiguren oder der Opposition in Hongkong.