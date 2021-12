Außenpolitik: US-Präsident verständigt sich mit europäischen Verbündeten über Russland und Ukraine

Biden will am Dienstag seinem russischen Kollegen per Videogespräch mit ernsthaften wirtschaftlichen Folgen im Falle eines Überfalls auf die Ukraine drohen. Die Regierung in Moskau fordert, die Nato müsse ihre Ost-Erweiterung stoppen. Russlands Nachbarland Ukraine strebt einen Beitritt zu dem westlichen Militärbündnis an, was Russland als das Überschreiten einer roten Linie bezeichnet.