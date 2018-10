Ausstiegsklausel in EU-Vereinbarung geplant Ross will China im Handel weltweit isolieren

Ross machte im Reuters-Interview indes deutlich, was er von Ländern erwartet, die deutlich mehr Waren wie Autos in die USA exportieren, als sie von dort einführen. So forderte er Japan auf, weitere Maßnahmen zum Abbau des Handelsüberschusses gegenüber den USA im Automobilsektor zu ergreifen. Der beste Weg für die Japaner, den 40 Milliarden Dollar hohen Überschuss zu reduzieren, sei die Verlegung der Produktion in die USA. Er rechne damit, dass mehr ausländische Autobauer ihre Herstellung in die Vereinigten Staaten verlegten, sagte Ross. So würden die Anforderungen erfüllt, die auch Bestandteil der neuen Handelsvereinbarung zwischen den USA, Mexiko und Kanada seien.