Australian Open Keine Impfung und positiver PCR-Test: Wie Djokovic um den Melbourne-Start kämpft

Die Juristen auf beiden Seiten kämpfen mit harten Bandagen. Das Innenministerium versuchte am Wochenende mit einem Antrag, seine Aussage in der Verhandlung auf Mittwoch zu verschieben - die Gründe dafür blieben unklar. Richter Anthony Kelly lehnte das jedoch ab. Es bleibt beim ersten Showdown am Montag. Nach Djokovic (10.00 Uhr Ortszeit/0.00 Uhr MEZ) soll das Innenministerium (15.00 Uhr/5.00 Uhr) bis zu 120 Minuten lang seine Position klarmachen dürfen. Wann und ob am Montag eine Entscheidung fällt, blieb zunächst unklar.