Auswärtiges Amt Warnung für „nicht notwendige” Reisen nach China

07. Januar 2023 | Quelle: dpa

Passagiere im Bahnhof von Urumqi in der nordwestchinesischen autonomen Region Xinjiang Uygur. Bild: Bild: dpa

Berlin (dpa) - Das Auswärtige Amt (AA) rät angesichts der Corona-Lage in China „aktuell von nicht notwendigen Reisen” in das Land ab. Darauf wies das Amt am Samstag hin.