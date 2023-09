Der Right Livelihood Award ist mit lebenslanger Unterstützung für die Arbeit der Ausgezeichneten verbunden. Am 29. November werden die Preise feierlich in Stockholm überreicht. Zu den früheren Preisträgern gehören prominente Namen wie der US-Whistleblower Edward Snowden und die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, vor allem aber international eher unbekannte Persönlichkeiten und Organisationen. Damit will die Stiftung diesen Geehrten mehr Aufmerksamkeit verschaffen. In diesem Jahr berücksichtigte sie 170 Nominierte aus 68 Ländern.