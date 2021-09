Auszeichnung „Unerschrockene Mobilisierer“ erhalten Alternative Nobelpreise

Die Alternativen Nobelpreise gehen in diesem Jahr an drei Persönlichkeiten und eine Organisation, die andere Menschen zum Kampf für Menschenrechte und die Umwelt animieren. Ausgezeichnet werden diesmal die Juristin Marthe Wandou aus Kamerun, der russische Umweltschützer Wladimir Sliwjak, Freda Huson, eine kanadische Vorkämpferin für die Rechte von Ureinwohnern, sowie die in Indien ansässige Legal Initiative for Forest and Environment (Life). Das gab die Right-Livelihood-Stiftung, die die Preise alljährlich vergibt, am Mittwoch in Stockholm bekannt.