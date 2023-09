Auto-Streik in den USA So kämpfen Biden und Trump um die Werkbank

Auch Trump weiß, dass der Weg zurück ins Weiße Haus für ihn durch die Gewerkschaften führt. Deshalb reiste er ebenfalls nach Michigan, um zu den Arbeitern zu sprechen. Während seine Konkurrenten um die Präsidentschaftsnominierung der Republikaner in Kalifornien zur zweiten TV-Debatte antraten, hielt das ehemalige Staatsoberhaupt eine Rede in Clinton Township – allerdings in einem Werk, das nicht gewerkschaftlich organisiert ist. „Gestern ist Biden nach Michigan gekommen, um für Fotos an der Streikpostenkette zu posieren“, so Trump. „Aber es ist seine Politik, die die Autoarbeiter in Michigan in die Arbeitslosigkeit treibt.“