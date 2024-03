Autofreie Viertel Hier dürfen Mieter keine Autos anschaffen

Ryan Johnson setzt auf das Gegenteil. Der 40-jährige Unternehmer ist Chef und Mitgründer des 2018 gegründeten Immobilienentwicklers Culdesac. Was im Englischen für Sackgasse steht, in diesem Fall gilt sie für Autos. Denn Johnsons Mission ist es, „das erste autofreie Stadtviertel der USA, das von Grund auf neu gebaut wurde“ zu errichten.



Er ist auch bereits fleißig dabei. Auf einem sieben Hektar großen, ehemaligen Gewerbegelände entstehen gerade für 200 Millionen Dollar über 700 Wohnungen plus Pool, Fitnesszentrum, Lebensmittelgeschäft, Restaurant, Cafés, Büroräumen, Radweg und Hundepark. Donnerstags finden am Abend Trödelmärkte statt und am Sonntag ein Bauern-Markt mit frischem Obst und Gemüse.