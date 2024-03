Autofreie Viertel Hier dürfen Mieter keine Autos anschaffen

Nun kann nicht überall neu gebaut werden. Das besonders staugeplagte New York plant den Autoverkehr auf andere Art und Weise zu dezimieren, und zwar nach dem Vorbild von London. Mitte Juni soll in Manhattan eine Mautgebühr für innerstädtische Fahrten getestet werden, die erste überhaupt in den USA. Die Zone erstreckt sich unterhalb vom Central Park bis zum Finanzdistrikt an der Südspitze Manhattans.