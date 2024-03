Autofreie Viertel Hier dürfen Mieter keine Autos anschaffen

Das Problem ist jedoch, dass in der Stadtkasse ein Loch klafft, rund 800 Millionen über die nächsten zwei Jahre.



Nun sollen bis zu 400 Millionen Dollar für den Ausbau des Boulevards fehlen. Der Plan, sie über zusätzliche Schulden aufzutreiben, scheiterte am Veto der Wähler. Hinzu kommt, dass die Pandemie und die damit verbundene Telearbeit die Market Street besonders an Montagen und Freitagen zu einer Geisterstraße gemacht haben. 30 Prozent der Büros in San Francisco stehen mittlerweile leer. Hinzu kommen die Probleme mit Kriminalität, Obdachlosigkeit und Drogenmissbrauch. Ein Händler nach dem anderen hat deshalb sein Geschäft dicht gemacht, ebenso wie viele Restaurants. Ein früheres Vorzeige-Kaufhaus an der Market Street ist inzwischen verwaist.