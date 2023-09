Während in El Salvador der rechtspopulistische Präsident Nayib Bukele mit harter Hand gegen die kriminellen Jugendbanden vorgeht, greift in Nicaragua der autoritäre Staatschef Daniel Ortega massiv gegen Regierungsgegner durch. „In Nicaragua werden Menschen ausgebürgert, ihnen werden Besitztümer und Rentenansprüche genommen, ihre Existenz wird praktisch gelöscht. Alle Orte, an denen kritisch gedacht wird, fallen nach und nach dieser autoritären Politik zum Opfer”, sagte Amtsberg.