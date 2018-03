Autoritäre Regierungsführung: Venezuela aus Amerika-Gipfel ausgeschlossen

LimaVenezuela gerät immer stärker ins Abseits: Angesichts der zunehmend autoritären Regierungsführung in dem südamerikanischen Land hat Peru die Einladung an Präsident Nicolás Maduro zum Amerika-Gipfel Mitte April zurückgezogen. Die jüngsten Verfassungsbrüche durch den venezolanischen Staatschef stellten unüberwindbare Hindernisse für die Teilnahme an dem Gipfeltreffen da, sagte Perus Außenministerin Cayetana Aljovín am Dienstagabend (Orstzeit). Am Treffen in der peruanischen Hauptstadt Lima sollten alle Staaten des amerikanischen Doppelkontinents teilnehmen.