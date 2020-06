Autoritäres Lukaschenko-Regime Mindestens 100 Festnahmen vor Präsidentschaftswahl in Weißrussland

Gut sieben Wochen vor der Präsidentenwahl in Weißrussland hat es bei Kundgebungen erneut viele Festnahmen gegeben. Das Menschenrechtszentrum Wjasna listete am Samstag allein für die Hauptstadt Minsk mindestens 80 Fälle auf. Einige seien nach den Protesten vom Freitag wieder auf freien Fuß. Auch in mehreren anderen Städten des Landes habe die Polizei insgesamt mehr als 20 Menschen festgenommen, teilten die Menschenrechtler mit.