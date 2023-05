Baerbock in Saudi-Arabien und Katar: Mit Gedöns an den Golf: Warum Annalena Baerbock den Scheichs mit Feminismus kommt

Freilich haben die Scheichs in den streng islamischen Ländern nicht etwa den Feminismus entdeckt, aber die Länder können es sich allein aus rein wirtschaftlichen Gründen nicht mehr leisten, auf die Arbeitskraft der Frauen zu verzichten – denn wie in Deutschland herrscht auch bei ihnen: Fach- und Arbeitskräftemangel. Keine gute Voraussetzung, um all die Gigaprojekte am Golf zu stemmen.