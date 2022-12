Balkan Kosovo stellt Antrag auf Mitgliedschaft in der EU

14. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Der Ministerpräsident der Republik Kosovo, Albin Kurti. Bild: Bild: dpa

Die Republik Kosovo hat offiziell einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union (EU) gestellt. Das entsprechende Dokument unterzeichneten Staatspräsidentin Vjosa Osmani, Ministerpräsident Albin Kurti und Parlamentspräsident Glauk Konjufca am Mittwoch in der Hauptstadt Pristina.