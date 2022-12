Balkan: Spannungen im Nord-Kosovo verschärfen sich

Im Norden des Kosovo spitzt sich die Lage zwischen Serben und albanischen Kosovaren weiter zu. Serben in der ethnisch geteilten Stadt Mitrovica errichteten am Dienstag neue Straßensperren. Die serbische Regierung hatte am Abend zuvor mitgeteilt, die Armee nach wochenlangen Spannungen mit der kosovarischen Regierung in Pristina in höchste Alarmbereitschaft versetzt zu haben. „Es gibt keinen Grund zur Panik, aber es gibt Grund zur Besorgnis“, hatte das Verteidigungsministerium in Belgrad erklärt.