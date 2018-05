Balkanland: Mazedonien und Griechenland finden Kompromiss in Namensstreit

Der Name - die griechische Zeitung „Kathimerini“ gab ihn in ihrer englischen Online-Ausgabe ekatherimini.com als „Ilindenska Makedonija oder Republik Ilinden-Mazedonien“ an - spielt auf den Ilinden-Aufstand gegen die osmanische Herrschaft 1903 an. „Ilindenska“ ist das Adjektiv vom Namen der Stadt, in der die Revolte stattfand.