Balkanstaat Mitte-Rechts-Bündnis nach Wahl in Bulgarien vorn

03. April 2023 | Quelle: dpa

«Ich erwarte, dass der Verstand und die Prinzipien in der bulgarischen Politik überwiegen»: Präsident Rumen Radew bei der Stimmabgabe in Sofia. Bild: Bild: dpa

Nach der Parlamentswahl in Bulgarien sehen die jüngsten Hochrechnungen inzwischen doch das Mitte-Rechts-Bündnis des früheren Ministerpräsidenten Boiko Borissow in Führung. Sein Bündnis kam demnach auf rund 26 Prozent der Stimmen bei der Wahl am Sonntag - der fünften binnen zwei Jahren. Der liberal-konservative Block lag mit rund 25 Prozent knapp dahinter.