Baltikum: Kanada führt weitere vier Jahre das Nato-Bataillon in Lettland

RigaDer kanadische Premierminister Justin Trudeau hat den baltischen Staaten bei einem Besuch in Lettland die Solidarität der Nato und weiteren militärischen Beistand zugesagt. Kanada werde das Nato-Bataillon in Lettland auch künftig als Rahmennation anführen und das 2019 auslaufende Mandat für die Mission um vier Jahre verlängern, kündigte Trudeau am Montag nach einem Treffen mit dem lettischen Regierungschef Maris Kucinskis in Riga an. Dazu sollen weitere Soldaten und auch Kampfflugzeuge in den Baltenstaat entsendet werden.