Baltikum Litauen will Nato-Unterstützung bei Luftverteidigung

Im Zuge der wachsenden Spannungen mit Russland nach der Annexion der Krim hatte das westliche Militärbündnis jeweils rund 1000 Soldaten in die drei baltischen Staaten und nach Polen verlegt. In Litauen hat die Bundeswehr dabei die Führungsrolle übernommen. Die Ministerin reiste am Donnerstag weiter nach Estland und will am Freitag Lettland besuchen.