Ausgerechnet Präsident Donald Trump verschaffte ihr wenige Wochen nach seiner Wahl ein Zwischenhoch. Die Wirren im Weißen Haus wirkten ziemlich abschreckend auf eine wachsende Zahl von Konservativen, die sich endlich auch in Deutschland eine harte Hand an die Macht gewünscht hatten. So viel Unberechenbarkeit wollte man dann noch nicht. Lieber eine berechenbare Frau Merkel, die von manchen gar zur letzten Retterin des liberalen Westens hochstilisiert wurde. Doch jetzt rettet sie höchstens noch die eigene Rente.