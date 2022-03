Balzli direkt: Die zweigeteilte Welt kommt schneller als gedacht

Denn klar ist, Russland wird für lange Zeit Europas Paria sein und kein Geschäftspartner mehr. Die Reihen des Westens waren lange nicht so geschlossen. Das Paket mit den Wirtschaftssanktionen wirkt effektiver als erwartet, auch wenn es manches Schlupfloch gibt. Das Größte liegt in Asien. Moskau hat auf absehbare Zeit nur noch in Peking zahlungskräftige Freunde. Mit dem Krieg gegen die Ukraine besiegelt Putin sein Schicksal als einer der Vasallen in Chinas Hemisphäre.