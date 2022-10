Doch das ist längst nicht der einzige Schaden. Die Nachbeben der brachialen Operation reichen weit über die britischen Grenzen hinaus. Insbesondere deutschen Freundinnen und Freunden einer moderaten Steuerbelastung hat sie einen Bärendienst erwiesen. Jeder und jede, die fortan die Steuerhölle Deutschland anprangert, wird sich von SPD und Grünen die Entrüstung über das britische Beispiel anhören müssen. Das neoliberale Feindbild dient erneut als Totschlagargument.



Dabei macht Truss ganz einfach zu viele handwerkliche Fehler. Vor allem das Hauruck-Timing und die Finanzierung per Defizit statt per Einsparungen sind falsch. Richtig ist jedoch, dass hohe Spitzensteuersätze, die in Deutschland bereits Durchschnittsverdiener treffen, nicht per Definition ein volkswirtschaftlich erstrebenswerter Zustand sind – auch wenn das hierzulande ein wachsender Teil der Bevölkerung glaubt.