Balzli direkt: Mr. Biden, wir brauchen jetzt ein Digitalembargo!

Anstatt würdelos auf Orbáns Segen zu warten, die Geschlossenheit des Westens aufs Spiel zu setzen oder wie Habeck ein halbgares Preiskartell vorzuschlagen, gibt es jedoch einen eleganteren Weg. Die Sanktionen sind nämlich nicht in der Neuzeit angekommen. Dabei sind Daten das neue Öl, was der Westen beherzigen sollte. Ein digitales Embargo könnte die russische Wirtschaft hart treffen und Orbáns Pochen auf nationale Interessen ad absurdum führen. Davon müssen nicht nur europäische Softwarekonzerne wie SAP erfasst werden, sondern vor allem die Techriesen aus den USA. Allen voran geht es um Microsoft. Mehr als 90 Prozent der russischen Rechner laufen mit dem Windows-Betriebssystem. Ohne Updates ist es mit der Sicherheit nicht mehr weit her. Das weiß auch US-Präsident Joe Biden. Und der will hoffentlich nicht als filmreifer Mafiosi enden.



