Balzli direkt: Mr. Grenell, enough is enough

Angela Merkel übt gerade eine Gratwanderung der besonderen Art. Im kalten Krieg 2.0 zwischen Peking und Washington versucht sie, nicht zwischen die Fronten zu geraten. So auch im jüngsten Kapitel im Duell der Supermächte. Der US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, schrieb vor wenigen Tagen einen Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Darin drohte er mit Einschränkungen in der Geheimdienstzusammenarbeit, sollten chinesische Firmen am Ausbau des neuen 5G-Mobilfunks beteiligt werden. Gemeint war damit der umstrittene Technikriese Huawei. Sicherheit im digitalen Bereich sei „ein sehr hohes Gut“, erwiderte Merkel am vergangenen Dienstag in Berlin. „Deshalb definieren wir für uns unsere Standards.“