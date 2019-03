 Balzli direkt: Sind Maos Enkel nur ein Vorwand?

Zu Recht fordern sie einen Plan für den Umgang mit China. Neben einer modernen Infrastruktur braucht es EU-weit eine geförderte Hightechforschung nach israelischem oder US-Vorbild, eine konsequente Überwachung von Firmenübernahmen in sensiblen Bereichen, eine Anpassung des Wettbewerbsrechts an die globalisierte Welt, internationale Wirtschaftshilfe als Gegengewicht zur Seidenstraßen-Initiative und harte Sanktionen für den Fall, dass Peking die Reziprozität blockiert.



Aber eine Industriepolitik im engsten Sinne kann keine Lösung sein, also die gezielte Förderung einzelner Branchen und Unternehmen. Man wird in diesen Tagen den Verdacht nicht los, dass die Spontanliebe zum staatlichen Eingriff Menschen erfasst, die mit der Lobbyarbeit in Regierungskreisen viel Erfahrung haben. Eine Industriepolitik ist nicht nur anfällig für marktferne Fehlplanungen, sondern auch für klientelgetriebene Prioritätensetzung und Beziehungsdelikte aller Art. Großkonzerne sind da im Vorteil, Mittelständler nicht. Die Offensive von Maos Enkeln darf kein Vorwand für Mauscheleien und Mammutprojekte sein, die am Ende den Steuerzahler teuer zu stehen kommen.