Washington baut nämlich an einer Anti-China-Allianz. Nicht nur in Berlin lobbyieren Trumps Emissäre gegen den Einsatz von Huawei-Technologie. Für den Vorwurf der Spionage gibt es zwar keine Beweise, aber dass Huawei in einer faktischen Diktatur beheimatet ist, reicht für die Argumentation aus. Chinas EU-Botschafter droht bereits, die Ablehnung chinesischer Technologie bei europäischen Projekten werde „schwerwiegende Folgen“ haben.



Weitere Eskalationsstufen auf anderen Feldern lassen sich nun unschwer ausmalen. Heute verzichten deutsche Firmen auf ihr überschaubares Iran-Geschäft, damit das US-Geschäft nicht leidet. Müssen sie morgen auf Teile ihres existenziellen China-Geschäfts verzichten? Oder verlangt Peking Konzessionen im US-Markt? Bevor es so weit kommt, sollte sich Brüssel einen schlauen Plan zurechtlegen, wie es sich in diesem Konflikt positionieren will.