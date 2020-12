In deutschen Chefetagen interessiert sich freilich keiner dafür. Betrunken vor Freude, dass der chinesische Markt das Geschäft vor dem Coronaabsturz rettete, verdrängt man die entscheidende Frage: Was ist der Preis für das Wachstumswunder? Antwort: There is no free lunch in life – besonders in Peking. Abhängigkeit wird garantiert als Waffe genutzt – nur das Wie und Wann ist offen.



Die Australier müssen das gerade schmerzhaft erfahren. China ist ihr Exportland Nummer eins. Weil sie die 5G-Technologie boykottieren und den Ursprung des Virus untersuchen wollen, rächt sich Peking mit einem brutalen Handelskrieg im Donald-Trump-Stil. Bis zu 212 Prozent Zoll auf australische Weine sind dabei noch das kleinste Problem.