Balzli direkt: Trumps Geist ist längst Untermieter im Weißen Haus

Annalena Baerbock kann Pathos. Als sich kürzlich die Außenminister der G7-Staaten in Münster trafen, lobte Deutschlands Vertreterin die amerikanischen Freunde in den höchsten Tönen. Angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine schwärmte sie von einem „transatlantischen Augenblick". Bereits früher sprach sie sich für ein enges Verhältnis zu Washington aus. Selbst Kanzler Olaf Scholz zeigte sich diese Woche am G20-Gipfel auf Bali gerne mit US-Präsident Joe Biden.