Balzli direkt: Wie ein Pudding im Niemandsland

Beispiel Nord Stream 2: Die Amerikaner wollen um jeden Preis verhindern, dass die Europäer am russischen Gastropf hängen. Die Osteuropäer wollen das auch, die Deutschen nicht, und der Rest schwankt.



Jetzt also Iran. Eigentlich sollte es ein Testlauf für Brüssels Supermachtträume werden. Nach der Aufkündigung des Atomabkommens durch die USA wollte man die US-Sanktionen gegen Teheran mit Hilfe einer eigenen Abwicklungsgesellschaft umgehen. Bislang scheint nur eine einzige Transaktion in der Pipeline zu sein. Entsprechend bescheiden ist auch das Auftreten in der jüngsten Krise. Bloß keine klare Position beziehen.