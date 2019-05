Dank Donald Trump ändert sich daran so schnell auch nichts – mit einer Ausnahme. Seine Strafzölle auf moderne Maschinen aus Südkorea und Co. haben die amerikanischen Hersteller dazu genutzt, die Preise anzuheben – nachdem diese in den vergangenen Jahren gesunken waren. Was Protektionismus anrichtet, lässt sich hier schöner als in jedem Lehrbuch nachvollziehen.