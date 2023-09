Bandengewalt Kampf gegen kriminelle Gangs: Schweden schaltet Militär ein

29. September 2023 | Quelle: dpa

Polizeieinsatz in Uppsala. In Schweden eskaliert die Bandengewalt. Die Regierung holt nun die Streitkräfte zu Hilfe. Bild: Bild: dpa

Das schwedische Militär soll künftig in den Kampf gegen die tödliche Bandenkriminalität im Land eingebunden werden. Das kündigte Ministerpräsident Ulf Kristersson nach einem Treffen mit dem militärischen Oberbefehlshaber Micael Bydén und dem nationalen Polizeichef Anders Thornberg in Stockholm an.