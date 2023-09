Bandengewalt Schweden will Militär um Hilfe gegen kriminelle Gangs bitten

29. September 2023 | Quelle: dpa

In Schweden eskaliert die Bandengewalt. Die Regierung wird sich nun mit der Polizei und dem Militär zusammensetzen. Bild: Bild: dpa

Im Kampf gegen die eskalierende Bandengewalt in Schweden könnte bald das Militär zum Einsatz kommen. Er werde sich mit dem nationalen Polizeichef Anders Thornberg und dem militärischen Oberbefehlshaber Micael Bydén treffen, um zu prüfen, wie die Streitkräfte der Polizei bei der Arbeit gegen die kriminellen Gangs helfen könnten, sagte Ministerpräsident Ulf Kristersson am Donnerstagabend in einer Rede an die schwedische Nation.