Bangladesch Gericht verurteilt Nobelpreisträger Yunus zu Haftstrafe

01. Januar 2024 | Quelle: dpa

Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus im Januar 2020 in München. Bild: Bild: dpa

Ein Gericht in Bangladesch hat den Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus zu sechs Monaten Haft verurteilt, weil er mit dem gemeinnützigen Teil seiner Firma Arbeitsrecht verletzt haben soll. Zudem müssten der 83-jährige Erfinder des Mikrokredits sowie drei weitere Führungskräfte seines Betriebs je ein Bußgeld von 30.000 Taka (247 Euro) bezahlen, hieß es am Montag von dem Gericht in der Hauptstadt Dhaka.