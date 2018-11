Bangladesch „Wir wollen nicht zurück“ – Rohingya-Abschiebung gescheitert

Derzeit leben in den Lagern im südbangladeschischen Cox's Bazar auf engstem Raum etwa eine Million Rohingya-Flüchtlinge. Die Rückführung war bereits vor einem Jahr zwischen den asiatischen Nachbarländern vereinbart worden, seitdem war bislang allerdings nichts geschehen. Ende Oktober kündigten beide Regierungen dann den Beginn am 15. November an. Sie einigten sich auf eine Liste von zunächst 2260 Rückkehrern.