Bank of Japan Japan bleibt bei lockerer Zinspolitik

19. September 2018

Angesichts des laut Notenbank zu niedrigen Preisauftriebs sieht Bank-of-Japan-Chef Haruhiko Kuroda noch keinen Grund, die Geldschleusen zu schließen.

In Japan brummt der Export trotz Zollstreit. Japans Wirtschaft wächst moderat, berichtet die japanische Zentralbank. Auch deshalb will der Notenbankchef an der „kraftvollen lockeren Politik“ festhalten.