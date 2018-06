Banken stellen Zahlungsverkehr ein „Todesstoß für europäische Unternehmen in Iran“

Wie sehr trifft diese Entscheidung den deutschen Mittelstand?

Die Mittelständler haben natürlich nicht ausschließlich auf Iran gesetzt. Das war ein zusätzlicher Markt, der sich aufgetan hat. Dass dieser Markt nun wieder verschlossen ist, ist ärgerlich, auch weil die Investitionen vor Ort nun wertlos sind. Das Geld ist weg. Aber keiner unserer Mandanten fürchtet um sein Gesamtgeschäft, niemand hat sich dort so sehr engagiert, dass ein Zusammenbruch droht.



Und wie sehr treffen die Sanktionen Iran aus Ihrer Sicht?

Iran hat in der Vergangenheit gezeigt, dass es trotz internationaler Sanktionen überlebensfähig ist. Allerdings braucht das Land dringend Investitionen. Betrachten wir die Flugindustrie: Immer wieder stürzen in Iran Flugzeuge ab, weil sie so veraltet sind, dass es keine Ersatzteile mehr gibt. Die Energieversorgung im Land ist instabil, die Straßen sind verstopft, es stinkt und im Winter heizen viele mit Kohle – da liegt Smog in der Luft wie in chinesischen Großstädten. Präsident Hassan Ruhani war als Vertreter des gemäßigten Lagers angetreten, genau diese Missstände zu beheben. Die Verbesserungen der Infrastruktur, der Luft, der gesellschaftlichen Verhältnisse, die Ruhani versprochen hat, kann er ohne Zusammenarbeit mit dem Westen nicht umsetzen.