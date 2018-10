Bankenverband US-Sanktionen drücken Iran-Geschäft deutscher Firmen

In den ersten acht Monaten fielen die Iran-Exporte der deutschen Wirtschaft nach amtlichen Angaben um gut vier Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Dass zugleich die Importe kräftig anzogen, fällt wegen deren überschaubarem Volumen von 336 Millionen Euro kaum ins Gewicht. Schon der Präsident des Außenhandelsverbandes Holger Bingmann hatte in dieser Woche gewarnt, die bisherigen Exporteinbußen in den Iran seien wohl „erst der Beginn einer Abwärtsspirale“. Die USA wollten mit ihren Sanktionen, die auch deutsche Firmen bei Verstößen unter Strafe stellen, Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran unterbinden.