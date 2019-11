Barack Obama „Sei höflich und nützlich“

Da die Medienlandschaft mittlerweile so fragmentiert sei, sei der Austausch von Meinungen gefährdet, einer gemeinsamen Kommunikation und Kultur. Daran hätten auch große Technologieunternehmen wie Google und Facebook schuld. Die Menschen wüssten nicht mehr, „was wahr ist und was nicht und was man glauben kann und was nicht.“ Das führe zu einer Spaltung der Gesellschaft. „Leute, die Fox News schauen, leben in einer anderen Realität, als die Leser der New York Times“, kritisierte Obama auch die klassischen Medien. In seiner Jugend habe es noch drei Fernsehsender gegeben und die Leute die gleichen Shows geschaut und man so zumindest eine gemeinsame Basis für Diskussionen gehabt.