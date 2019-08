Bauteile: Japan lockert Beschränkungen für High-Tech-Exporte nach Südkorea

Seoul, Tokio Im Streit zwischen Südkorea und Japan lockert die Regierung in Tokio ihre harte Haltung. Japan gewähre die Export-Genehmigung für bestimmte High-Tech-Bauteile, erklärte ein Regierungssprecher in Tokio am Donnerstag. Nach einer strengen Untersuchung gebe es keine Sicherheitsbedenken mehr gegen die Ausfuhr der Bauteile nach Südkorea. Damit lockert Japan erstmals die vergangenen Monat verhängten Exportbeschränkungen.