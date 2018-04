BDI-Präsident Kempf: Wirtschaftsverbände enttäuscht von Merkels Besuch bei Trump

Die deutsche Wirtschaft hat sich enttäuscht über das Ergebnis des Treffens zwischen Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump gezeigt. „Ich bedaure, dass der Besuch der Bundeskanzlerin in Washington keine sichtbare Annäherung in den Streitpunkten zwischen Deutschland und den USA gebracht hat“, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf am Samstag.