Beige Book Preiserhöhungen in Folge neuer Zölle weiten sich aus

In der US-Wirtschaft weiten sich nach einer Umfrage der Notenbank Federal Reserve Preiserhöhungen in Folge neuer Zölle aus. Insgesamt steige die Inflation in den meisten Landesteilen aber nur geringfügig, teilte die Fed am Mittwoch in ihrem sogenannten „Beige Book“ mit. In zuvor veröffentlichten Konjunkturberichten dieser Art war bereits von der Sorge der Unternehmen über steigende Abgaben die Rede gewesen. Vor allem die USA und China haben sich in den vergangenen Monaten mit Straf- und Vergeltungszöllen überzogen. Im aktuellen „Beige Book“ berichtet die Fed zudem von einer gering bis moderat wachsenden US-Wirtschaft und einem zunehmenden Lohnwachstum.