 „Beispiellose Einmischung“: Russland kritisiert Neugründung einer ukrainischen Nationalkirche

MoskauDer russisch-orthodoxe Patriarch Kirill hat die Gründung einer eigenen orthodoxen Nationalkirche in der Ukraine als „beispiellose Einmischung“ der Politik in Kirchen-Angelegenheiten kritisiert. Dies deute darauf hin, dass die „neue Kirche“ eine politische Ordnung sei, sagte das Kirchenoberhaupt in seiner am Montag im russischen Fernsehen ausgestrahlten Ansprache zum orthodoxen Weihnachtsfest.