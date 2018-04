Beitrittskandidaten: EU staunt über Reformen in Balkan-Staaten

Mit großer Spannung wird in der Region der EU-Gipfel in der bulgarischen Hauptstadt Sofia am 17. Mai erwartet. Unter der bulgarischen Ratspräsidentschaft soll die Erweiterung auf dem Balkan entscheidend vorangetrieben werden. Erst in der vergangenen Woche besuchte der serbische Präsident Aleksandar Vucic deshalb die Bundeskanzlerin in Berlin, Angela Merkel lobte seinen mutigen Reformkurs.