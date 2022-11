Beitrittsverhandlungen: Nato-Kandidat Schweden will in Kurdenpolitik auf Türkei zugehen

Der neue Außenminister Tobias Billström äußerte sich in einem Radiointerview am Samstag zu den beiden in Syrien aktiven Kurdenorganisationen YPG und PYD einerseits und der in der Türkei verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) andererseits. „Die Verbindung zwischen diesen Organisationen und der PKK sind zu eng, um gut für die Beziehungen zwischen uns und der Türkei zu sein“, sagte Billström. „Das Hauptziel ist Schwedens Nato-Mitgliedschaft.“