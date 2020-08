Belarus Lukaschenko verlegt Fallschirmjäger in den Westen des Landes

Der in Belarus (Weißrussland) durch Massenproteste gegen Wahlfälschung unter Druck geratene Machthaber Alexander Lukaschenko hat die Verlegung von Falschschirmjägern nach Grodno im Westen des Landes angeordnet. In der Region sei die Lage gespannt, sagte Lukaschenko am Samstagabend bei einer vom Staatsfernsehen übertragenen Sitzung des Generalstabs. „Was in diesen Gebieten passiert, werden wir uns nicht ruhig anschauen.“ Details nannte er nicht.