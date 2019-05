Belgien: König und Premier sondieren mögliche Regierung

Die Belgier haben am Sonntag eine fragmentierte Abgeordnetenkammer gewählt. Im französischsprachigen Süden wählten sie eher links, im flämischsprachigen Norden deutlich rechts. Der rechtsextreme Vlaams Belang kam in Flandern auf knapp 12 Prozent. Die Grünen legten in beiden Landesteilen – in Flandern und Wallonien – zu.