Belt and Road Forum Chinas Seidenstraße steckt in der Sackgasse

Die „Neue Seidenstraße“ ist ein weltweites Investitions- und Infrastrukturprojekt Chinas. Deutschland ist kein Teil davon. Die Initiative umfasst Projekte auf dem Landweg und auf dem Seeweg, die zur „Maritimen Seidenstraße“ gehören.

Die „Neue Seidenstraße“ leitet sich von der weltberühmten Seidenstraße ab, einer Handelsroute, die bis in die Antike zurückreicht und sich bis nach Europa erstreckte.

Heute investiert China mit der Initiative in Afrika, Zentralasien und anderen Teilen der Welt in Transportwege und baut etwa Schienen, Straßen, Brücken und Häfen oder kauft sie auf, wie den Hafen von Piräus in Griechenland. Peking schickt meist chinesische Firmen, die die Bauvorhaben vor Ort umsetzen, und tritt auch als Kreditgeber auf. Deshalb wird kritisiert, dass sich vor allem finanzschwache Länder durch die „Neue Seidenstraße“ in eine große Abhängigkeit von China begeben.

Stand: 15. Oktober 2023