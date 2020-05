Beobachtungsflüge USA verteidigen angekündigten Ausstieg aus Open-Skies-Vertrag

Auch wenn man die Zweifel an der Einhaltung der Vertragsklauseln durch Russland teile, bedauere man die Ankündigung der USA, hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung der Außenminister aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und weiteren EU-Ländern. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte bereits am Donnerstag erklärt, man werde sich dafür einsetzen, „dass die US-Regierung ihre Entscheidung noch einmal überdenkt“.